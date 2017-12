Priolo, immigrazione clandestina: 1 arresto

Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Con quest'accusa, ieri, i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione a carico di Mahemedsias Abuabida, 46 anni, regolare sul territorio italiano essendo titolare di permesso di soggiorno in corso di validità, bracciante agricolo sudanese e pregiudicato residente nel comune di Priolo.

Il cittadino era stato già arrestato nell’aprile del 2010 perchè coinvolto nell’operazione “Migrantes” coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, in cui le indagini avevano condotto gli inquirenti a ricostruire lo sfruttamento degli immigrati nella raccolta nei campi della Piana di Gioia Tauro. Terminato l’iter processuale, il Mahemedsias è stato condannato.

La pena detentiva residua che dovrà scontare in carcere ammonta a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Adesso è stato condotto al carcere di Brucoli