Palazzolo Acreide, premiazione "Chi differenzia ci guadagna”

Sei famiglie di Palazzolo premiate nell'ambito del concorso “Chi differenzia ci guadagna”, promosso dal Comune dal mese di luglio a dicembre. In tutto hanno partecipato 72 famiglie che hanno conferito in maniera differenziata i rifiuti riciclabili (carta, cartone, plastica, ecc.) per un totale di quasi 9 tonnellate attraverso l’uso di un’apposita bilancia, installata all’Ufficio Ambiente. Ai sei vincitori sono stati assegnati dei bonus economici. Il primo premio con un buono da 250 euro è andato a Luisa Bologna che ha raccolto 782,74 chilogrammi, il secondo da 200 euro a Sebastiano Marcì con 763, 85 chili, il terzo da 150 euro a Concetta Papa con 701,09 chili , il quarto da 100 euro a Egidio Rubino con 452,04 chilogrammi, il quinto da 60 euro a Paolo Trigila con 323,44, il sesto da 40 euro a Sebastiano Bologna con 279,43 chilogrammi.

“Questa è la strada che l’amministrazione ha deciso di intraprendere – ha sottolineato il sindaco Carlo Scibetta – per incrementare ulteriormente la raccolta differenziata. E questo potrà portare anche ad avere in futuro sconti sulla Tari. Riprorremo lo stesso concorso per i nuclei familiari che partirà il 10 gennaio, con scadenza il 30 aprile, e con le stesse modalità del precedente; poi ci sarà quello per le attività commerciali e infine per le scuole".