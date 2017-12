Siracusa, statua "maternità": un artista per Eligia e Giulia

Dal proprio profilo Facebook, Luisa Ardita lancia un appello al fine di trovare un artista per Eligia e Giulia.

"Il nostro desiderio - scrive - è di realizzare a Siracusa una statua "maternità" dedicata non solo nel ricordo di Eligia e Giulia, ma come simbolo importante "la maternità" chiedo a nome della fondazione chi sarebbe disposto a donare ed a sposare questa iniziativa? Sarebbe un grande passo di sensibilizzazione ed un gesto nobile nell'importanza del valore della vita".