Siracusa, aggredisce la madre della sua ex fidanzata: denunciato

Non si rassegnava alla fine della sua relazione amorosa con l'ex fidanzata. Per questo motivo si è introdotto all'interno dell'abitazione dei genitori e ha aggredito la madre dell'ex.

Dopo averlo bloccato, la Polizia di Stato P.S. (26 anni) ha sorpreso con un coltello custodito nella propria auto e lo ha denunciato per il reato di atti persecutori, violenza privata, porto di arma impropria e violazione di domicilio.