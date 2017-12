L’under 16 dell’Eurialo batte anche l’Augusta

Quarta vittoria consecutiva per l'Eurialo Siracusa nel campionato under 16, che ha battuto la Pallavolo Augusta alla Palestra Pino Corso per un 3 a 0.

Le ragazze di Luca Scandurra si sono aggiudicate il primo set con il punteggio di 25-12, il secondo 25-16 ed il terzo 25-9.

"Under 16 e under 18 stanno rispettando le attese della vigilia – ha detto il dirigente Alessandro Di Martino – poiché hanno vinto tutte le gare fin qui disputate. Puntiamo ad arrivare quanto più lontano possibile e credo che quest’anno ci siano i presupposti per lottare per qualcosa di importante. Siamo contenti anche se sappiamo che siamo ancora all’inizio della stagione e la strada è lunga. Anche le ragazze dell’under 14 si stanno ben comportando, visto che navigano nelle posizioni alte della classifica".

Per quanto riguarda la prima squadra, che milita in serie C, il 2017 si è chiuso in crescendo. Le ragazze di Scandurra hanno conquistato due vittorie consecutive, portando a casa 5 punti pesanti e risalendo la china. Sono penultime ma a due soli punti dalla terz’ultima posizione, utile per disputare i playout salvezza.

"Le ragazze giocano senza alcuna pressione – ha sottolineato Di Martino – ben sapendo che questo è un campionato davvero complicato. Dopo un avvio in salita, si stanno riprendendo e questo ci fa ben sperare per il futuro". La squadra aretusea tornerà in campo il giorno dell’Epifania per affrontare in casa il Kamarina.