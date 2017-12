Modica, sequestrati 30 chili di botti illegali

Oltre 30 chili di botti di genere vietato per un valore sul mercato di oltre 2.000 euro sono stati sequestrati a Modica dai carabinieri ad un uomo di 35 anni di Pozzallo che li vendeva per strada, che è stato denunciato per commercio abusivo ed omessa denuncia di materie esplodenti per la detenzione e messa in vendita. L'uomo è stato trovato in possesso di una vera e propria Santa Barbara con botti di genere vietato tra cui tubi di lancio lunghi oltre 10 centrimetri e con una massa attiva di oltre 5 kg di polvere pirica. Per alcune batterie sarebbe stato necessario il porto d'armi e la denuncia alla Polizia di Stato. La pericolosità dei botti sequestrati era data dalla totale incapacità di maneggiarli da parte del venditore abusivo e dalla mancata titolarità di una licenza da parte di chi acquista.