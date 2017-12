Pachino, viola i domiciliari e dà fuoco a due auto: arrestato

Evade i domiciliari e brucia due auto. Si tratta di Pasquale Falco, 35 anni, di Pachino.

Il rogo è stato appiccato in una via vicina al centro storico. Sul posto, a seguito di diverse chiamate al 112, sono arrivati i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme.

Ancora sconosciuti i motivi per cui l’uomo avrebbe appiccato le fiamme. Gli investigatori stanno lavorando alla ricostruzione dell'accaduto. Falco, in attesa del giudizio per direttissima, è stato nuovamente ristretto ai domiciliari.