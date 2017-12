Siracusa, Asp: 2017 anno di assunzioni e del Centro amianto

"Abbiamo pesso alle spalle le grosse criticità del passato e migliorato qualità dei servizi e performances".

Così il commissario dell'Asp di Siracusa, Salvatore Brugaletta ha aperto la conferenza stampa di oggi in cui ha tracciato il bilancio di un anno di attività.

"Abbiamo realizzato nuovi servizi - ha detto - al Muscatello di Augusta dove è stato aperto il Centro regionale per le patologie derivanti sall'amianto, abbiamo trasferito alla casermetta Mazzini una postazione del 118 e si sta verificando la possibilità di portarvi anche la guardia medica, abbiamo ottenuto l'agibilità per la Ras di Pachino e abbiamo avviato gli interventi di ritrutturazione del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'UmbertoI° di Siracusa".

Ma il 2017 sarà ricordato anche come l'anno delle assunzioni e delle stabilizzazioni: "Abbiamo assunto, utilizzando lo scorrimento delle graduatorie di concorsi passati, 35 medici e 119 infermieri".

Di grande valenza per Brugaletta, inoltre, le alleanze strette con tutte le istituzioni del territorio, da Carabinieri, a Polizia, dalle scuole, alle associazioni, dalla Procura alla Guardia di Finanza e per finire all'Ispettorato del lavoro, alla Sovrintendenza e ai Comuni nel segno della prevenzione e della formazione.

Rimane da risolvere il grande nodo della sanità siracusana: il nuovo ospedale per la realizzazione del quale "l'Asp - ha riferito Brugaletta - sta continuando a lavorare di concerto con i tecnici del Comune". Dal punto di vista operativo, in pratica, bisognerà avere certezza del rifinanziamento dell'opera e poi avviare gli espropri necessari visto che i 55.000 metri quadrati dell'area messa a disposizione dal Comune alla Pizzuta, non sono sufficienti: solo dopo di ciò sarà possibile passare alla fase progettuale.