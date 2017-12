Noto, scoperto canile lager: denunciati coniugi

Un vero e proprio lager. Così è stato definito il canile scoperto dalla Polizia di Stato in Via Montessori a Noto, costato una denuncia per maltrattamenti di animali a una coppia.

Tanti cani, tra cui meticci, vivevano in un casolare tutti in precarie condizioni igieniche e qualcuno anche in stato di malnutrizione.

L’ispezione di polizia e veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale è avvenuta in seguito ad alcune denunce.

I cani sono stati trasferiti nell’ex rifugio canile in contrada Volpiglia