Ars, i nomi Siracusani nelle commissioni

Quarantacinque voti a favore, due astenuti ed un voto contrario: così l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato, ieri, l’elenco dei componenti delle commissioni parlamentari.

In commissione bilancio è finito Stefano Zito, il pentastellato più votato a Siracusa il 5 novembre. Doppio ruolo per l'avolese Rossana Cannata, eletta nelle liste di Forza Italia, e sorella del sindaco di Avola, Luca Cannata, andrà a ricoprire la poltrona all'interno della commissione Attività produttive e Ue.

Stesse identiche posizioni anche per Giuseppe Gennuso, confermato anche in questa tornata elettorale all'Ars.

In commissione Sanità l'altro eletto del movimento 5 stelle, Giorgio Pasqua.

E infine Giovanni Cafeo, Pd, il quale è andato alla Terza Commissione Attività Produttive.

Eletti anche i rispettivi uffici di presidenza.

Affari istituzionali: Stefano Pellegrino (Fi). Attività produttive: presidente Orazio Ragusa (Fi). Cultura Formazione e Lavoro: presidente Luca Sammartino (Pd). Bilancio: Riccardo Savone (Fi). Territorio e Ambiente: Giusy Savarino (DB). Sanità: Margherita La Rocca Ruvolo (Udc).

Nel pomeriggio sono state decise alcune variazioni rispetto all’elenco dei componenti delle commissioni votato dall’Aula. Giusy Savarino è subentrata in commissione Territorio e Ambiente al suo collega del gruppo "Diventerà Bellissima" Alessandro Aricò, che è passato alla commissione Bilancio. Sempre per il gruppo DB, Giuseppe Galluzzo è passato dalla commissione UE alla commissione Cultura Formazione e Lavoro. Altra sostituzione riguarda il gruppo "Popolari Autonomisti": Roberto Di Mauro va in commissione Affari Istituzionali al posto di Giuseppe Compagnone, passato alla commissione UE.