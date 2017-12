Siracusa, Scarso: "Si chiuda scaletta Forte Vigliena"

Chiusura immediata della scaletta di accesso alla spiaggetta di Forte Vigliena per ragioni di sicurezza. La richiesta del presidente della Circoscrizione Ortigia, Salvo Scarso, è rivolta all'amministrazione comunale. In particolare nella richiesta viene sollecitata la riparazione di alcuni gradini, della ringhiera e del pilastro di ferro posto in diagonale a sostegno della scala.