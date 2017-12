Palermo, si è dimesso l'assessore all'Energia: Vincenzo Figuccia

Dopo le polemiche e le tensioni con il presidente dell'Ars, Gianfranco Micciché, l'assessore siciliano all'Energia, Vincenzo Figuccia, ha lascia l'incarico.

"Oggi più che mai sento di essere un uomo libero e da tale condizione continuo a portare avanti le mie idee, rimanendo fedele al mandato degli elettori che mi hanno votato per tutelare la posizione dei cittadini, di chi soffre, di chi vive una condizione di difficoltà economica e di chi è lontano dai palazzi dorati - afferma Figuccia -. La mia maggioranza è la gente che ha creduto in un'azione di cambiamento e di discontinuità. Ci sono tante aspettative verso questo governo, che sono certo non verranno disattese, ma non posso non tenere conto degli accadimenti politici, consumatisi nelle ultime ventiquattro ore, che ledono la dignità dei cittadini siciliani, consegnano un'immagine inopportuna e distorta e che rendono impossibile la prosecuzione del mandato di Assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità, conferitomi dal Presidente Musumeci".

"Si tratta di una decisione maturata dopo profonda e attenta riflessione, ponderata su aspetti di carattere politico e supportata da valutazioni di natura tecnica e personale - continua Figuccia -. Per queste ragioni ho deciso di rassegnare le mie irrevocabili dimissioni, rimanendo garante e anello di congiunzione fra i cittadini e i luoghi deputati a legiferare per il cambiamento. Continuerò a lavorare per le reali priorità di questa terra, in linea con i percorsi concreti che il Presidente Musumeci sono certo sarà capace di creare con il conforto, il sostegno e la condivisione dei siciliani che meritano di sognare e, soprattutto, di avere un futuro migliore".