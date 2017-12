Siracusa, Natale sicuro: un arresto e 13 denunce

Sono state 120 le pattuglie dei Carabinieri impegnate su tutto il territorio della provincia di Siracusa con 250 uomini per garantire un Natale sicuro.

In tutto hanno controllato 360 persone a bordo di 260 veicoli e hanno elevato 12 contravvenzioni al Codice della Strada, per complessivi 1500 euro circa di importo e la decurtazione di 13 punti patente.

Un giovane è stato arrestato a Priolo Gargallo, 13 persone sono state denunciate e in 15 sono stati segnalati alle Prefetture per essere stati trovati in possesso di stupefacente ad uso personale.

L'arresto effettuato a Priolo il giorno di Natale riguarda il furto di biglietti "gratta e vinci" in una tabaccheria. L'autore sarebbe un 20enne: è entrato in una rivendita di tabacchi e, approfittando di un momento di distrazione del titolare, si è impossessato di un carnet di 94 biglietti “gratta e vinci”, da 2 euro ciascuno, e si è dileguato. Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i Carabinieri che, dopo aver visionato i filmati di video sorveglianza, hanno identificato il responsabile, lo hanno rintracciato e arrestato. L’intera refurtiva è stata restituirla al legittimo proprietario.