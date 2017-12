Francofonte, biometano: sindaco chiede incontro con Regione

Un incontro urgente con il dirigente dell'assessorato regionale Energia per chiarire meglio dei punti importanti. Questa la richiesta del sindaco di Francofonte, Salvatore Palermo, il quale aveva già inviato una lettera alla Regione esprimendo tutti i dubbi sulla realizzazione dell'impianto di biometano in contrada San Biagio.

Dopo un consiglio comunale aperto, durante il quale tutti i consiglieri hanno manifestato in maniera compatta il loro 'no' alla realizzazione dell'impianto, firmando all'unanimità un documento dove si mette nero su bianco dubbi e perplessità su eventuali impatti ambientali che potrebbero esserci, la parola era passata alla Regione siciliana.

Inizialmente il primo cittadino si era mostrato favorevole all'impianto, ma dopo i rilievi effettuati dall'Arpa ha cambiato idea. Da sempre in aperta lotta contro l'impianto tutto il consiglio comunale.