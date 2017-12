Siracusa, CamCom del sud est: la Consulta stoppa la riforma

Annullata dalla Corte costituzionale parte della riforma delle Camere di commercio. Torna così in discussione l’accorpamento in una supercamera del sud est di Siracusa, Catania e Ragusa. Lo pubblica il Giornale di Sicilia.

La parte dichiarata incostituzionale è quella che prevede che il rapporto con le Regioni deve essere sancito da un parere e non un’intesa. Da qui la sospensione del decreto di riorganizzazione della rete del ministero dello Sviluppo economico diventato operativo lo scorso 8 agosto. Per la Consulta è necessaria l’intesa tra Stato e Regioni.