Priolo, Ias: Vinciullo sollecita verifiche della Regione

Appello alla nuova Commissione Bilancio all'Ars per vigilare sull'Ias. Viene lanciato da Vincenzo Vinciullo che contesta l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione che "invece di essere formato da un solo componente, così come previsto dal Decreto Legislativo 175/2016 e dalla Legge Regionale è composto, invece, da 5 componenti, con uno sperpero di risorse non previsto dalla Legge.

"E' illegittimo l’adeguamento dello statuto - denuncia Vinciullo - così come illegittima è la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Irsap del 26 luglio scorso".

Da qui l'invito rivolto al neo Presidente della Commissione Bilancio a controllare i beni di proprietà della Regione, e all’Assessore al ramo a procedere al controllo dell’attività svolta e a nominare al più presto un ispettore per effettuare tutte le verifiche del caso anche sul bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017 – 2018 e 2019.