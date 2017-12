Iran, scossa di magnitudo 4: nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata a 00:54 ora locale (le 22:24 di ieri in Italia) non lontano da Teheran, dove è stata chiaramente avvertita. Nessun danno a persone o cose viene al momento segnalato.

L'epicentro del sisma è stato nei pressi di Malard. Nella capitale e nella città di Karaj la gente ha trascorso la notte in strada, nei parchi e in auto. Traffico intenso si è registrato nei due centri e lunghe code si sono formate intorno alle stazioni di servizio.

Secondo gli esperti, quest'ultimo terremoto è legato a quello di magnitudo 5.2 che la scorsa settimana ha scosso le province di Teheran, Alborz, Qom, Qazvin e Guilan uccidendo una persona e ferendone circa 100.