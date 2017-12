Siracusa, Natale è passato: cassonetti stracolmi e strade invase dai rifiuti

Natale è ormai passato e Siracusa si ritrova a fare i conti con cumuli e cumuli di immondizia che hanno riempito e tracimato oltre i cassonetti, invadendo le strade. Uno spettacolo indecente che di certo non si può tollerare. La raccolta, nei giorni delle festività, non è stata effettuata e a questi rifiuti se ne aggiungeranno inevitabilmente degli altri. Non risulta nessun servizio straordinario ed è praticamente il caos. Come accaduto in altre occasioni, ci vorranno dei giorni perché la situazione torni, se possibile, alla normalità e la raccolta sarà effettuata a macchia di leopardo, privilegiando prima le zone centrali e le strade di maggiore traffico e poi piano piano quelle periferiche e meno in vista. Come se le prime avessero più diritti sulle seconde o come se i residenti delle seconde fossero figli di un dio minore.

E non dimentichiamo che si avvicina Capodanno, altri giorni di festa straordinaria e altra immondizia "straordinaria" lasciata nei cassonetti e in strada per giorni senza un piano "straordinario".