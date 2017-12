Avola, droga e botti illegali: arrestato un uomo di 36 anni

Continuano i controlli dei Carabinieri nel periodo natalizio al fine di reprimere l'utilizzo di botti illegali e pericolosi. Ad Avola è stato arrestato in flagranza di reato, Sebastiano Amore, 36 anni, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati 100 grammi di sostanza stupefacente di diverso tipo, tra cui hashish, marijuana e cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle singole sostanze e la somma contante di 400 euro, probabilmente frutto dell'attività di spaccio.

Trovati anche 250 razzi di genere vietato, contenenti complessivamente 30 chilogrammi di polvere pirica: un tale metodo di stoccaggio, privo di alcuna forma di protezione. L'uomo è stato chiuso ai domiciliari.