Priolo, 75enne abusa di bimba di 9 anni

Andrà in carcere, e lì resterà per 2 anni, l'orco che ha abusato di una bambina di 9 anni, e si è macchiato di reati sessuali. I Carabinieri lo hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa: si tratta di Giuseppe Gentile, 75 anni, pensionato, pregiudicato di Priolo Gargallo, il quale dovrà scontare la pena residua.

I fatti risalgono a settembre del 2015 quando, una mamma allarmata per il comportamento troppo taciturno della figlia ha lanciato l'allarme.

Dalla ricostruzione della vicenda, pare che Gentile avvicinasse la bambina in un parco con la scusa di essere amico dei genitori e di portare insieme a lei il cane a spasso. Ottenuta la fiducia della bambina, è partito l'orrore. Da un iniziale approccio si è ben presto passati a continui complimenti rivolti alla bimba, dapprima gentili, affiancati dall’offerta di soldi e piccoli regali; in seguito espliciti, volgari, con chiare allusioni ed apprezzamenti di natura sessuale.

Purtroppo, alle parole hanno fatto seguito i fatti, con l’anziano che ha più volte palpeggiato la bimba sulle parti intime, sbottonandosi i pantaloni per mostrare e farsi accarezzare i genitali.

Inizialmente Gentile era stato chiuso ai domiciliari, in virtù dell'avanzata età, ma da oggi continuerà a espiare la pena da dietro le sbarre del carcere di Brucoli.