Siracusa, Parco Neapolis: regnano degrado e abbandono

Torna a far parlare di sè, purtroppo in negativo, il Parco della Neapolis di Siracusa. Erbacce, sporcizia, degrado e abbandono regnano, proprio là dove dovrebbe vincere bellezza e profumo di cultura.

A denunciare questa volta le condizioni del gioiellino aretuseo sono i consiglieri comunali Cetty Vinci e Salvo Sorbello, i quali fanno un'interrogazione all'Amministrazione (seppure la competenza di quell'area è regionale, e l'attuale assessore ai Beni culturali, Vittorio Sgarbi, ha già annunciato una battaglia per dare indipendenza al sito archeologico).

"Sono davvero pesanti i commenti che tanti turisti postano anche su internet, dopo aver visitato i principali siti del parco: il Teatro Greco con l’ingresso della Via dei Sepolcri praticamente sbarrato con tavole di legno, l’Anfiteatro Romano inaccessibile, coperto di erbacce e nel degrado totale. In particolare, per l’Anfiteatro – dichiarano Vinci e Sorbello - dopo l’encomiabile pulizia svolta da un folto gruppo di volontari nella primavera scorsa, tutto è ripiombato nel degrado, impedendo la fruizione dei nuovi percorsi inaugurati due anni fa, che avrebbero dovuto rendere fruibile tutto il sito con passerelle e accessi riservati alle persone con disabilità, mentre appare spento anche l’innovativo sistema di illuminazione a led".