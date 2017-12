La Polizia di Stato di Pachino ha denunciato F.R., 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di tentato furto aggravato in abitazione.

L'uomo è stato sorpreso, alle 4.30 della notte di Natale, mentre tentava di mettere a punto un furto in un immobile disabitato in via Buonarroti.