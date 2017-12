Natale nei Borghi più belli d'Italia, ma non a Ferla e Palazzolo Acreide

Presepi, manifestazioni in piazza ed eventi natalizi sì, ma non nei borghi del territorio Siracusano: Ferla e Palazzolo Acreide.

Il Club de “I borghi più belli d’Italia” è in costante crescita, sempre più Comuni comprendono l’importanza di fare rete, ma ancora una volta la Sicilia cammina ma rimane indietro.

Nel sito de “I borghi più belli d’Italia”, nella sezione eventi, non c'è nessuna possibilità di vedere gli eventi organizzati nei due piccoli borghi Siracusani nel periodo natalizio.

Ancora una volta, in Sicilia, quando si svuotano le spiagge nasce il problema di far vivere questa Terra non solo di mare e tintarella estiva, ma anche di cultura e tradizioni.

Le regioni che hanno messo in vetrina alcuni dei propri borghi sul sito de “I borghi più belli d’Italia” sono 15. Presente l’Abruzzo, la Calabria, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, il Trentino Alto Adige, l’Umbria e il Veneto. La Sicilia è tra le sei regioni che non promuovono alcun evento sul sito ufficiale.

Eppure il territorio di Palazzolo e Ferla è vivo. Nel caso proprio di quest'ultimo, ad esempio, è stata organizzata una passeggiata nel bosco di Giarranauti (una breve immersione nella natura iblea), e poi i classici presepi al borgo con tanto di itinerario serale tra le chiese.

A Palazzolo, invece, si sono svolti tutta una serie di eventi culturali: mattinata di studi dedicata ad Antonino Uccello, mostre d'arte nel complesso Vaccaro, concerti, e l'immancabile presepe.

Altrove nessun evento di chissà quale portata è finito sul sito. E allora la domanda è: perchè Siracusa non riesce a respirare a pieni polmoni, ma deve sempre soffocare solo a livello locale?