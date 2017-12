Come ogni anno l'arcivescovo di Siracusa Mons. Salvatore Pappalardo non ha fatto mancare i suoi personali auguri di Buon Natale a tutti i siracusani.

E considerato il momento di grandi difficoltà in cui molte famiglie vivono, ha invitato tutti a continuare ad avere speranza e fiducia, vero fulcro della fede cristiana.

"Se a Natale celebriamo la nascita del figlio di Dio in mezzo a noi come uomo - ha detto - questa è la ragione vera della speranza. Noi non siamo soli al mondo, non siamo abbandonati: lo voglio dire in particolare a chi vive in difficoltà perché magari è senza lavoro o di altre cose necessarie nella vita. La speranza - ha continuato mons. Pappalardo - ci fa vivere con la fiducia di poter migliorare sempre la nostra vita e di essere utili agli altri. Dio che si fa uomo e condivide la nostra condizione umana, ci dice che non siamo soli e che siamo amati da Lui. Questa ragione ci permette di vivere con impegno. D'altra parte - ha aggiunto - il Papa ce lo ricorda sempre di non lasciarci rubare la speranza. Ecco perché - ha esortato - dobbiamo vivere il nuovo anno come un dono del Signore e viviamo con speranza e gioia".