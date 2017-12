Siracusa, cena di Natale solidale in Piazza Adda

Grande partecipazione ieri sera alla cena solidale che si è svolta in piazza Adda, a Siracusa e destinata ai più bisognosi della città. Anche per loro c'è stata la possibilità di godere in compagnia di tante altre persone di una cena di natale degna di questo nome. All'emozione del donare è corrisposta l'emozione e la riconoscenza del ricevere nel segno della solidarità.

Offerta da Conad Italia, dal Sindaco, dagli assessori e da alcuni sponsor privati, la cena di Natale è stata organizzata dalla Protezione Civile del Comune e dalle associazioni di volontariato. Sono stati garantiti circa 500 pasti caldi agli invitati. Hanno partecipato alla cena coloro che erano muniti di appositi voucher distribuiti dalle parrocchie cittadine, dalla Caritas e dalla Comunità di San Martino di Tours.