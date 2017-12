Siracusa, sorpreso con quasi 10 chili di marijuana in auto: arrestato

Aveva in auto 9,9 chili di marijuana. Fermato per un controllo dalla Polizia nei pressi della rotonda dell'Acquapark, in contrada Spalla, è stato arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio. Si tratta di Corrado Cassalini, 33 anni.

La droga era all’interno tre involucri sigillati con cellophane in un sacco nero dell’immondizia.

In casa, all’interno di una cassetta di sicurezza, i poliziotti hanno trovato 1620 euro in contanti.