Siracusa, rapina a market in via Ierone I°

Rapina ai danni di un supermercato di via Ierone I° ieri sera a Siracusa. In azione un individuo con il volto travisato e armato di coltello, che sotto la minaccia dell'arma si è impossessato di parte del denaro in cassa, tra i 1.500 e i 2.000 euro. Una volta arraffato il denaro si è dileguato. Indagini in corso da parte della Polizia.