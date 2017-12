Siracusa, Bandiera: "Agricoltura e pesca strategici per il territorio"

Forza Italia ed Edy Bandiera, neo assessore regionale all'Agricoltura e Pesca, colgono l'occasione dello scambio degli auguri natalizi per fare il punto sulla strada da intraprendere per lo sviluppo della Sicilia e di Siracusa a meno di un mese dalla designazione di Bandiera a componente della giunta Musumeci.

L'assessorato Agricoltura e Pesca può diventare strategico anche grazie ai finanziamenti europei a cui può attingere: agricoltura e pesca sono infatti capitoli importanti della politica economica europea.



Insieme a Bandiera ieri sera c'era anche Stefania Prestigiacomo, deputata nazionale di Forza Italia, che ha sponsorizzato e appoggiato fortemente la designazione di Bandiera ad assessore e che proprio ieri sera ha, di fatto, lanciato la campagna elettorale di Forza Italia in vista delle vicine elezioni politiche a cui seguiranno quelle comunali. Scommesse su cui Stefania Prestigiacomo punta "per creare quel filo continuo tra governo regionale, nazionale e della città che può essere determinante per lo sviluppo del territorio".