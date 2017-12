Avola, proiettili e minacce al sindaco Cannata

Una busta con tre bossoli e un foglio con una croce e la scritta "I consiglieri uguali", è stata recapitata al sindaco di Avola, Luca Cannata.

E’ lo stesso primo cittadino a denunciare l’intimidazione. "Non mi faccio spaventare da questo gesto e continuerò a lavorare come ho fatto in questi anni. La mia politica del fare - conclude - ha portato grandi successi per il territorio e continueremo senza farci intimorire da nessuno".

Non è la prima volta che il sindaco di Avola è oggetto di intimidazioni.