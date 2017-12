Siracusa, disordini dentro e fuori dallo stadio per Siracusa-Trapani

Disordini dentro e fuori lo stadio ieri sera a Siracusa in occasione della partita Siracusa-Trapani.

Che non corre buon sangue tra le due tifoserie è cosa risaputa, il calcio centra poco e niente, si tratta solo di contrapposizione a prescindere.

I problemi si sono già verificati prima dell'ingresso dei tifosi del Trapani, circa 200, nello stadio: durante il tragitto dal pulmann al De Simone, nonostante fossero scortati, hanno creato alcuni problemi alle macchine in sosta in via Politi Laudien (come dimostra la foto pubblicata su facebook). I problemi sono proseguiti dentro lo stadio: era già il 15' del primo tempo quando i supporter del Trapani sono entrati nel settore ospiti e hanno lanciato petardi e fumogeni in campo. Da un palazzo vicino sono anche volati degli oggetti e per riportare la calma l'arbitro è stato costretto ad interrompere la gara per 5 minuti.

Ma non è tutto, da quello che è dato sapere, a fine partita altri disordini con gli autobus su cui viaggiavano i tifosi ospiti che avrebbero riportato danni non indifferenti.