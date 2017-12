Siracusa bello e sfortunato con il Trapani, finisce 2-2 al De Simone

Finisce 2-2 al De Simone il derby tra Siracusa e Trapani.

Parte forte il Siracusa. All'11' doppia occasione: Catania scappa sulla fascia sinistra, il suo tiro-cross attraversa tutta l'area ma non trova nessuno. Pochi secondi dopo sempre Catania non trova la porta su sponda di Scardina.

Solo 3 minuti dopo gli azzurri passano in vantaggio con autogol di Visconti.

Al 15' lancio in campo di fumogeni e oggetti da parte dei tifosi del Trapani al momento del loro ingresso nel Settore Ospiti. Il gioco rimane fermo per 5 minuti.

Al 23' Parisi sfiora il raddoppio: il suo diagonale di destro viene deviato in angolo.

Al 42' contropiede degli azzurri: Furlan respinge il tiro di Toscano, Scardina è in fuorigioco sulla ribattuta.

Un minuto dopo il Trapani pareggia: destro da fuori di Murano che trafigge Tomei.

Allo scadere dei 45 minuti, l'arbitro designa 7 minuti di recupero. Al 48' esterno di Scardina sugli sviluppi di calcio d'angolo, Furlan blocca sulla linea.

Al 49' Siracusa subito pericoloso: Toscano tira a botta sicura sugli sviluppi di calcio d'angolo, il suo destro è murato da un difensore.

Il Trapani passa in vantaggio al 53': Murano tira da fuori e Tomei non ci arriva.

Immediata la risposta degli azzurri: Catania si smarca bene in area e viene atterrato da due difensori: secondo l'arbitro è tutto regolare.

Siracusa vicinissimo al pareggio al 58' tiro di testa di Scardina che si stampa sul palo, attraversa tutta la linea di porta ed esce fuori a Furlan battuto.

Il Siracusa pareggia all'83' con Filippo Scardina.

Dopo 3 minuti di recupero la gara finisce sul 2-2 con il Siracusa che ha dimostrato di non aver nulla da invidiare al Trapani.