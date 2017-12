Siracusa, Capodanno in Piazza Duomo con Radio m2o e i Qbeta

Pronti a ballare sotto le stelle per la notte più lunga dell'anno? A Siracusa il Comune ha confezione un Capodanno in Piazza Duomo con l'emittente nazionale “Radio m2o” con protagonista il dj e producer Alberto Remondini, per una serata di musica arricchita da laser ed effetti illuminotecnici, sotto la direzione artistica di Claudio Iudicelli, il quale ha già contributo al successo delle Feste Archimedee 2017.

Ad aprire l'evento, condotto dallo showman Ruggero Sardo, l'energia e il ritmo dei Qbeta, band siracusana alla ribalta sul panorama nazionale. A seguire una dj competition per una serata di musica e allegria da vivere nel cuore di Ortigia.

Per la prima volta il Capodanno è stato organizzato dal Comune. Questo l'epilogo di un percorso lungo e tortuoso, causa forse di alcuni ritardi da parte proprio dell'Amministrazione.Infatti, l’avviso per la ricerca di sponsorizzazioni tecniche per la realizzazione della serata è stato pubblicato sul sito del Comune il 21 novembre, con scadenza il 30 novembre. Quindi meno di dieci giorni per trovare sponsor e organizzare tutto, e quaranta giorni dall'evento.

A presentare l'offerta, peraltro accettata dal Comune, solo una società di Modica, la quale però subito dopo ha fatto un passo indietro defilandosi dall'organizzazione della nottata. A questo punto il Comune ha deciso di sbracciarsi e ripartire da zero per garantire ai cittadini siracusani l'animazione in Piazza. Anche perchè quello del Capodanno al Duomo è un appuntamento fisso per i Siracusani, e la gente si aspetta di ballare sotto le stelle. Ma in fondo le cose all'ultimo minuto in Sicilia riescono sempre meglio.

Per raggiungere piazza Duomo sarà disponibile dal parcheggio Molo S.Antonio, la navetta linea blu Ortigia attiva fino all'una.