Siracusa, la palestra di Akradina intitolata a Pino Corso

La Palestra Akradina è stata intitolata a Pino Corso, nel giorno del suo compleanno: oggi avrebbe compiuto 68 anni. E' stata ricordata la sua figura umana e la sua vita, spesa per lo sport, nonostante la sua professione di avvocato fosse molto lontana da questo mondo.

Lo sport, per Pino Corso, era un mezzo eccezionale di integrazione e socializzazione, tanto che lui ha fatto di tutto anche a livello sociale, ad esempio per far integrare i disabili attraverso i valori sportivi.

Era presente l'arcivescovo Pappalardo, il sindaco di Siracusa e tanti esponenti del mondo sportivo. Corso è stato non solo assessore allo Sport, ma anche presidente della Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) e del Coni.

Una persona di cui è stata ricordata la grande professionalità e disponibilità. Ultimo intervento della moglie, Adriana Paci, che ha ricordato i valori importanti per il marito: correttezza e rispetto delle regole.

Significativa l'intitolazione a lui di una palestra dove moltissimi giovani sosterranno allenamenti soprattutto di pallavolo.