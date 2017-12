Siracusa, reddito inclusione: la campagna dei FutureDem

Sensibilizzare i cittadini sulla tematica del Reddito di inclusione (REI), ma mettere anche in evidenza eventuali falle.

Questo l'obiettivo dei FutureDem Siracusa, Augusta e Pachino, che questa mattina si sono impegnati in un volantinaggio finalizzato a far conoscere ai più la misura economica. Ma, nell'ottica proprio di parlare anche di criticità, i giovani dell'associazione politica hanno messo in calendario un convegno in cui Enti locali, Inps, CAF, Sindacati ed associazioni di categoria si confronteranno sul tema.

"Il Rei è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. - si legge in una nota a firma FutureDem - Si compone di due parti: un beneficio economico erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI); e un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà".