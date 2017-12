Noto, i Carabinieri incontrano le associazioni antiracket

Ieri pomeriggio i Carabinieri di Noto hanno incontrato il presidente dell’Associazione Anticrimine di Pachino e due membri dell’Associazione antiracket ed antiusura “Saro Adamo” di Rosolini.

Stima reciproca è stata espressa dalle parti, le quali hanno confermato il proprio rapporto di stretta collaborazione anche per il futuro.

Tra gli argomenti trattati durante l'incontro, le dinamiche territoriali ma anche la riforma in materia di testimoni di giustizia.

Preso l'impegno per formulare una strategia d’intervento finalizzata al supporto alle vittime di reati che, per timore di ritorsioni, non sporgono denuncia