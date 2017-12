Ferla, costruiva armi artigianalmente senza alcun titolo

Fabbricava armi in maniera non autorizzata e le deteneva abusivamente. E' stato arrestato ieri pomeriggio dai Carabinieri, il ferlese Sebastiano Galioto di 51 anni, pregiudicato.

A seguito di perquisizione domiciliare, le armi sono state trovate in un mobiletto cucina e nel garage. Si tratta di due fucili ed una pistola interamente costruiti artigianalmente, una pistola di libera vendita priva di tappo rosso, varie armi ad aria compressa modificate e munizioni di diverso calibro.

L’arrestato è stato tradotto agli arresti domiciliari, mentre le armi e le munizioni sono state sequestrate.