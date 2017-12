Siracusa, Carabinieri impegnati per un Natale Sicuro

Pattuglie ed elicotteri dei Carabinieri di Siracusa al setaccio del territorio per un "Natale Sicuro". Questa la missione dell'Arma, che vedrà (soprattutto in Ortigia) militari a piedi, pattuglie e mezzi dei Carabinieri.

Particolare attenzione sarà dedicata al contrasto del commercio e della detenzione illecita di artifizi pirotecnici.

Al fine di prevenirne l'utilizzo, verranno fatte numerose perlustrazioni soprattutto nelle zone rurali e montane.

Posti di blocco saranno istituiti su strade urbane ed extraurbane per contrastare il fenomeno della guida sotto effetto di alcoli.

Tali servizi preventivi verranno estesi anche alle strutture ricettive e di ristorazione in sinergia con Nas e Nil