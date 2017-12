Palazzolo, Chiesa di San Sebastiano Martire: sì a gara d'appalto

Via alla gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori nella Chiesa di San Sebastiano Martire di Palazzolo Acreide. A renderlo noto è l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.

"I lavori, inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, - dice Vinciullo - hanno l’importo complessivo di 684.147,97 euro, e dovranno concludersi entro l’anno 2018 in quanto, come da cronoprogramma, le somme sono interamente assegnate per l’anno 2018. Il Comune di Palazzolo, da oggi, pena la revoca del finanziamento concesso, entro 180 giorni dovrà espletare la gara d’appalto e consegnare i lavori all’impresa aggiudicataria".