Accorpamento Camera di Commercio, sì a Siracusa e Ragusa: fuori Catania

Sarebbe illegittimo l’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 219/2016 sul riordino delle funzioni delle Camere di Commercio, motivo per il quale l'accorpamento tra Siracusa, Ragusa e Catania potrebbe escludere il capoluogo etneo.

Ad avanzare la proposta l’assessore regionale alle Attività Produttive Mimmo Turano, in rappresentanza del governo regionale. A renderlo noto è l’on. Giovanni Cafeo, deputato per il Partito Democratico nella XVII Legislatura Ars.

“Tale evenienza – sottolinea ancora l’On. Cafeo – non può assolutamente essere ricollegata a eventuali “guerre” di poltrone o alle vicende che negli scorsi mesi hanno interessato l’accorpamento della Camera del Sudest ma anzi deve essere considerata come un’azione necessaria per ridare alle imprese siracusane dignità e autonomia, anche alla luce degli effetti che questo accorpamento ha portato e cioè una esautorazione dei ruoli minimali di funzionamento con penalizzazione degli operatori economici locali”.