Siracusa, l'arcivescovo: "Giornalismo è missione"

Tradizionale incontro Natalizio oggi dei giornalisti con l'Arcivescovo di Siracusa Salvatore Pappalardo. Quest'ultimo ha preso spunto da una nota del Papa per parlare di un'informazione che deve puntare a far crescere nei lettori un adeguato senso critico. Quello dei giornalisti è un compito prezioso, ha detto, perchè raccontano i fatti, e proprio per questo più che un lavoro, fare il giornalista è una missione.

L'arcivescovo ha anche fatto riferimento alla festa di Santa Lucia, vissuta con gioia grazie anche alle varie iniziative svolte in presenza dei giovani per trasmettere loro dei valori che non tramontano mai.

Poi, soffermandosi sul significato del Natale, ha anche detto che questo è il mistero centrale della nostra Fede perchè è Dio "che si fa uomo e speranza".

Compito importante della stampa riconosciuto anche da Prospero Dente, presidente di Assostampa Siracusa, intervenuto anche lui in conferenza.

E' toccato a lui ricordare che la responsabilità deve essere l'asse portante del mestiere del giornalista, nonostante le mille difficoltà che questa categoria affronta ogni giorno.

Ha concluso l'incontro Santo Gallo, segretario dell'Ordine di giornalisti di Sicilia: "Speriamo che nel 2018 - ha detto - la condizione dei giornalisti sia positiva per tutti".

L'augurio è che nel nuovo anno si possa fare una riunione dell'Ordine anche nel territorio siracusano per "stare vicino ai colleghi che ogni giorno devono affrontare tante difficoltà proprio nell'espletamento della professione" - ha concluso Gallo.