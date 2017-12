Avola, rubava portafogli da auto parcheggiata: arrestato

La Polizia di Stato di Avola ha arrestato Sebastiano Violante, residente a Siracusa, 39 anni, già conosciuto alle forze di Polizia, per i reati di furto su auto e detenzione di munizionamento da guerra.

L'uomo è accusato di aver rubato un portafogli da una macchina parcheggiata, ma avvistato dal proprietario si è dato alla fuga.

Inseguito dalla Polizia è stato fermato. L'uomo è stato trovato in possesso di un bastone nodoso di circa 65 centimetri e di un proiettile. Dichiarato in arresto è stato sottoposto agli arresti domiciliari.