Noto, ospite in comunità aggredisce il presidente

E' tutta una vicenda legata agli effetti negativi dell'alcolismo, quella accaduta nei giorni scorsi a Noto. Un siracusano, E.A.C. di 25 anni, ospite una comunità sita in San Corrado di Fuori, a causa di gravi problemi di alcolismo, ha aggredito verbalmente e fisicamente il presidente della comunità. La Polizia di Stato di Noto lo ha denunciato per reati di minacce gravi.

Approfittando dell'assenza del compagno, il 25enne ha letto alcune pagine di un suo diario, dove di elogiava il presidente della comunità, a lui non simpatico.

Da qui, sotto l'effetto dei fumi dell'alcol, il ragazzo è passato all'aggressione prendendo anche a schiaffi la vittima.

Successivamente si è recato in cucina, per prendere due coltelli ed è andato verso l’uomo minacciandolo. Dopo cena si è avventato anche contro un altro ospite della struttura puntandogli al collo una sega da legno graffiandolo solo perché quest’ultimo si era permesso di guardare le scritte sulla sua felpa.

La Polizia lo ha trasferito in altra struttura.