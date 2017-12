Noto, dipendenti fingono rapina per sottrarre denaro alla ditta

Simulazione di reato, tentata appropriazione indebita e procurato allarme in concorso. Queste le accuse nei confronti di D.P.D., 30 enne e P.M., 34 anni, entrambi siracusani, denunciati ieri sera dalla Polizia di Stato di Noto al termine di un'articolata attività investigativa.

Hanno messo in scena una vera e propria rapina per rubare 1.800 euro. E' ieri pomeriggio, intorno alle 17, tra Noto e Pachino. Due dipendenti della ditta di slot machine hanno chiamato la Polizia denunciato ai loro danni la rapina del proprio mezzo, un Renault Kangoo di colore bianco e dell’incasso di 1800 euro in monete, ad opera di uno sconosciuto a mano armata, presumibilmente un extracomunitario di nazionalità albanese.

Partite immediatamente le indagini, la Polizia a distanza di 400 metri dal luogo del finto reato ha ritrovato il mezzo parcheggiato su un lato della strada, con all’interno il cellulare della ditta.

Le vittime, ascoltate dai Poliziotti, hanno fornito un racconto incongruente della vicenda. Forti contraddizioni sul fatto che il rapinatore indossasse una casacca con la scritta Polizia che secondo uno dei due individui, era riprodotta sul pettorale secondo l’altro sui pantaloni.

Alla richiesta dei documenti, i due cercavano di nascondere qualcosa nel portafoglio. Su insistenza della Polizia il portafoglio è stato perquisito, e all'interno sono state trovate alcune banconote per un ammontare di circa 400 euro.

L’altro compagno di lavoro aveva invece nel portafoglio la somma di euro 350. Il tutto per un ammontare complessivo di 1800 euro cioè lo stesso importo che sostenevano gli fosse stato sottratto dal rapinatore. Alla domanda se avessero scambiato o meno le monete oggetto di rapina, i due si contraddicevano. Era evidente che i due, al termine della giornata lavorativa, dopo aver incassato dalle varie slot machine l’importo di circa 1800 euro, cambiavano le monete in banconote passando dai vari esercizi.