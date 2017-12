Voto di scambio politico-mafioso, Borrometi e Giarrusso a Siracusa

Il Senatore Mario Michele Giarrusso del Movimento 5 Stelle fa tappa a Siracusa per la presentazione del suo libro “Il voto di scambio politico-mafioso”, scritto a quattro mani con Andrea Leccese.

Ne discuterà, insieme a lui, il giornalista d’inchiesta Paolo Borrometi, da sempre impegnato in prima linea sull’argomento e, di recente, tristemente balzato sulle prime pagine dei giornali italiani per le minacce di stampo mafioso subite in prima persona.

Il volume, discusso alla luce delle ultime elezioni Regionali e in vista delle future Nazionali, fa il punto della situazione su un fenomeno ancora dilagante e inarrestabile, e sarà spunto per un dibattito con il pubblico intervenuto.

La presentazione si terrà mercoledì 27 dicembre, alle ore 18.00, nella Sala multimediale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa (via Brenta, 41), modererà l’incontro il dott. Costantino Messina del MeetUp Siracusa del Movimento 5 Stelle.