Lentini, bruciata auto: fermato l'autore

Parte a fuoco un'autovettura in Via Antonello da Messina, ma stavolta la mano dell'autore ha un nome: secondo la Polizia di Stato di Lentini, ad appiccare il fuoco è stato Martinez Victoria De Jesus Omar Rafael, originario di Santo Domingo, 19 anni, residente a Lentini.

Il ragazzo è stato avvistato in via Longo, dove ha cominciato una breve fuga per scappare dalla Polizia. Perquisito, aveva nelle tasche dei pantaloni un tappo di bottiglia che odorava di benzina, un accendino di colore nero, anch’esso male odorante di benzina.

Il giovane ha poi confessato di esserne stato l’autore.