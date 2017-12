Siracusa, 73 pacchi alimentari donati dalla Circoscrizione Ortigia

Sono 1.440 euro i soldi impegnati dalla Circoscrizione Ortigia per fornire importanti aiuti alle famiglie bisognose. Per il terzo anno di seguito, la Circoscrizione gira i fondi ricevuti dal Comune per promuovere eventi natalizia ai cittadini che hanno poco o nulla da mettere in tavola.

Ieri sono stati distribuiti 73 pacchi alimentari nella sede del Quartiere. L’iniziativa è stata portata a termine grazie anche alla collaborazione della Parrocchia dell'Immacolata.

“A nome del Consiglio di Quartiere - ha detto il presidente Salvo Scarso - ci tengo a ringraziare il segretario circoscrizionale Giuseppe Naccarato, il Parroco della Chiesa dell'Immacolata Padre Flavio Cappuccio e i suoi collaboratori, ovvero il Signor Martorana e il Signor Aprile. Ringrazio inoltre per la collaborazione anche la Signora Anna Augello residente e commerciante ortigiana, l'ex consigliere circoscrizionale Andrea Carpinteri e l'azienda IGM che ha messo a disposizione un mezzo per il trasporto dei pacchi alimentari. Un ringraziamento particolare va a tutti i miei colleghi del Consiglio di quartiere che anche quest'anno si sono dimostrati attenti e vicini alle esigenze e ai bisogni degli Ortigiani"