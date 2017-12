Siracusa, Vinciullo: "Sono stati rispettati tutti gli impegni assunti"

Bilancio di fine anno anche per Vincenzo Vinciullo che fino alle ultime elezioni è stato presidente della Commissione Bilancio all'Ars.

Tra i diversi obiettivi raggiunti Vinciullo ricorda il raggiungimento del pareggio del bilancio

Riguardo poi le polemiche degli ultimi giorni, Vinciullo, in qualità di relatore della finanziaria 2017 e di Presidente della Commissione che l’ha elaborata e approvata, tiene a precisare che "i 6 principi da rispettare fissati dalla Sezione delle Autonomie sono stati interamente osservati dalla Regione, come è stato accertato dalle Sezioni riunite in sede di parificazione del rendiconto 2016. Quindi - ha detto ancora - è inutile continuare a parlare di buco nel bilancio della Regione e a lanciare allarmi. A supporto di queste mie dichiarazioni - conclude - c'è per esempio la firma del Decreto Assessoriale che riconosce i 280 milioni ai Comuni, somme già inserite nella finanziaria, così come la scorsa settimana la liquidazione di 110 milioni ai Comuni, anch’essi inseriti nella finanziaria 2017, e le risorse assegnate alle ex Province".