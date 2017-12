Siracusa, ultimo allenamento per l'Holimpia: vacanze fino al 28

Ultima seduta di allenamento per l'Holimpia Paomar Siracusa. Poi qualche giorno di vacanza per le festività natalizie fino al 28 dicembre.

La società in questi giorni sta sondando il mercato alla ricerca di qualche rinforzo utile per il prosieguo del campionato. "La prima parte della stagione è stata dura - ammette il presidente Giuseppe Carpinteri - sia perché il campionato rispetto agli altri anni è di livello più alto, sia perché la nostra è stata una squadra completamente rivoluzionata e ringiovanita. In corso d'opera abbiamo dovuto fare degli aggiustamenti, con il cambio di guida tecnica e adesso attendiamo dei rinforzi per cercare di uscire dalla zona rossa. Il nostro obiettivo è quello della salvezza, con la speranza che sia il più agevole possibile."