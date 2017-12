Augusta, pesta di botte ragazzo minorenne

Il padre non è condivide la relazione sentimentale che il figlio, minorenne, intrattiene con una ragazza, anch'essa minorenne, e non riuscendo a convincerlo ad interrompere la storia d'amore, incarica una terza persona, Salvatore Spinali, 46 anni di Augusta, per indurre il ragazzo a desistere.

Questa notte, nella sala giochi della compagna di Spinali, si svolge il tentativo di dissuasione: il giovane si mostra ancora una volta contrario e così facendo innesca una reazione violenta in Spinali che picchia selvaggiamente il ragazzo. Quest'ultimo, causa delle lesioni riportate, viene trasportato all’Ospedale di Augusta e poi affidato temporaneamente al nonno materno. Spinali, rintracciato dopo pochi minuti presso la sua abitazione, viene arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate commesso nei confronti di minore e viene ristretto ai domiciliari.