Ortigia domani impegnata in trasferta con l'Acquachiara

Trasferta campana, domani l’Ortigia di pallanuoto. I biancoverdi rendono visita all’Acquachiara nell'ultima gara dell'anno.

L’obiettivo dichiarato è quello di allungare la striscia positiva e chiudere il 2017 con una vittoria. Un successo consentirebbe ai biancoverdi di restare in scia delle prime posizioni.

"Mai pensare di avere vita facile – ha dichiarato Gianluca Patricelli – Si scende in acqua determinati e concentrati. Questi tre punti sono importanti e bisogna conquistarli per la nostra classifica. La vittoria sui laziali ci ha riportato entusiasmo e questo deve trascinarci ancora in quest’ultimo impegno dell’anno. Soltanto dopo potremo pensare a qualche giorno di riposo prima di rituffarci nella preparazione in vista del derby contro Catania che aprirà il 2018".